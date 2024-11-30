Düzce'de Buzlanan Yolda Minibüs Devrildi

3.Sayfa

Düzce'de sabah saatlerinde buzlanan yolda kayan servis minibüsünün yan yatması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçeşehir bölgesi Yenikent Polis merkezi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.Y. idaresindeki 81 ABM 264 plakalı servis minibüsü kavşağa geldiği sırada yolun kaygan olması nedeniyle yan yattı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar sonucu bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücü A.Y., C.S., Z.E., M.Ş., F.G., Y.A. ve M.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen minibüsün kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. - DÜZCE