Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti

3.Sayfa

Murat Kurum kendisine atılan sloganları destek sandı: Allah razı olsun

Depremde eşi ve oğlunu kaybeden AK Partili İl Başkanı şaşaalı bir törenle yeniden evlendi

Düzce'de çöp konteyneri içinde etleri sıyrılmış at kemikleri bulundu. Durumu görenlerin ihbar etmesi üzerine polis, kemikleri koyanların tespiti için soruşturma başlattı.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnaf, çöp konteynerinde etlerinden sıyrılmış kemikleri görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polisler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine iletti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kemiklerin at kemiği olduğunu belirledi. Ekipler, kemikleri çöp konteynerine koyan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.