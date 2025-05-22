Düzce'de Dolandırıcılar Yakalandı

Düzce'de yardım toplama bahanesiyle eve giren ve ev sahibine zarar verip, 10 bin TL parasını alarak kaçan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 8 Mayıs Perşembe günü saat 15.35 sıralarında ihbar yapıldı. İhbarda, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, kimliği belirsiz iki şüphelinin yardım toplama bahanesiyle bir vatandaşın evine girdikleri belirtildi. Şüphelilerin ev sahibini yere düşürüp, elinde bulunan 10 bin TL'yi zorla alarak plakası tespit edilemeyen bir araçla olay yerinden kaçtıkları bildirildi.

İhbarın ardından, şüphelilerin yakalanması için Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile jandarma dedektifleri (JASAT) görevlendirildi. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, şüpheli şahıslar Akçakoca'da yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı.

Ele geçirilen para sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DÜZCE