Düzce\'de Elektrik Çarpması Can Aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Aktaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Alaaddin Aktaş, evinin önünde elektrik çarpması sonucunda ağır yaralandı. Durumu gören yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi yaptığı ihbar sonucu bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aktaş, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - DÜZCE