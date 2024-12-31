Düzce'de Evinde Ölü Bulunan Adam

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Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu

DÜZCE - Düzce'de kendisinden uzun süre haber alınamayan 55 yaşındaki Ömer Aktepe evinde ölü bulundu.

Olay Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 1224. Sokak üzerinde oturan Ömer Aktepe'den uzun süre haber alamayan yakınları şahsın evine gitti. Kapının çalınmasına rağmen kimse açmayınca durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada Ömer Aktepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen ekipler şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.Şahsın ölüm sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.

Öte yandan Ömer Aktepe'nin baktığı köpeklerin evin önünden bir an olsun ayrılmaması dikkat çekti.