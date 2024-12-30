Düzce\'de Güvenlik Denetimleri: 62 Gözaltı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 23 bin 600 şahıs sorgulandı, aranan 62 şahıs yakalandı, 13'ü tutuklandı.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından 23-29 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamada 23 bin 600 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 62 kişi gözaltına alınırken, 13 kişi tutuklandı. Aramalarda 5 adet tabanca, 58 adet mermi, 1 adet kurusıkı silah, 5 adet av tüfeği, 7 adet şarjör, 9 kartuş ve 3 adet kesici delici alet ele geçirildi. - DÜZCE