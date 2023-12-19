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Düzce'de hafif ticari araç ile çarpışan bisikletli yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de hafif ticari araç ile çarpışan bisikletli yaralandı

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç ile bisikletli çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce\'de hafif ticari araç ile çarpışan bisikletli yaralandı
19.12.2023 - 16:21,
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Düzce'de hafif ticari araç ile çarpışan bisikletli yaralandı.

Kaza, Aziziye Mahallesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep B. idaresindeki 67 ABT 957 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Yaşar D. isimli bisikletliyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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