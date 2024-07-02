Düzce'de İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi ve Resmi Belgede Sahtecilik Yapan 1 Kişi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada izinsiz kazı yapan 3 kişi ile resmi belgede sahtecilik yapan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de jandarma ekipleri önleyici faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarda izinsiz kazı yapan 3 kişiyi yakaladı. Şahıslarla birlikte matkap, çekiç ve jeneratör ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik suçu işleyen bir kişi ile ilgili işlem başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE