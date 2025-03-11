Düzce'de Kaçak Alkol ve Elektronik Sigara Operasyonu

Düzce'de son bir haftada yapılan denetimlerde 13 litre kaçak alkol, 35 adet elektronik sigara kiti, 12 adet elektronik sigara, 3 şişe kaçak alkol aroma kiti ele geçirildi, 12 şahsa işlem yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler 3-9 Mart tarihlerinde 11 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda 35 adet elektronik sigara kiti, 12 adet elektronik sigara, 13 litre kaçak alkol ve 3 şişe kaçak alkol aroma kiti ele geçirildi. Olaylar ilgili 12 şahıs hakkında işlem yapıldı. - DÜZCE