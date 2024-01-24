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Düzce'de Kaçak Sigara Operasyonu: 147 Bin 680 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Kaçak Sigara Operasyonu: 147 Bin 680 Makaron Ele Geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda, 16 bin 680'i dolu olmak üzere toplam 147 bin 680 adet makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 adet sigara dolum makinası, kompresör ve ekipmanı, 131 bin adet boş makaron, 16 bin 680 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ve 46 kilogram tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemler yapıldı.

Düzce\'de Kaçak Sigara Operasyonu: 147 Bin 680 Makaron Ele Geçirildi
24.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:46
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 16 bin 680'i dolu, toplam 147 bin 680 adet makaron ele geçirildi.

Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kaçak sigara ile mücadelesi sürüyor. Bu dahilde ekipler yaptıkları operasyonda 2 adet sigara dolum makinası, kompresör ve ekipmanı, 131 bin adet boş makaron, 16 bin 680 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ve 46 kilogram tütün ele geçirildi. Olayda gözlem altına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlemler yapıldığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kaçak Sigara Operasyonu: 147 Bin 680 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika


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