Düzce\'de Kaçak Sigara Operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından Gümüşova il sınırında yapılan denetimde kaçak 512 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Düzce Sakarya il sınırı Gümüşova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol uygulaması yapıldı. Düzce, Gümüşova Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca Gümüşova İlçe Merkezi girişi D-100 Karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde M. K.(23) idaresindeki araç durdurdu. Yapılan kontrolde araç içerisinde 5120 adet (512 karton) kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayında M.K. jandarma ekipleri tarafından gözlem altına alırken savcılık tarafından da soruşturma başlatıldı. - DÜZCE