Düzce'de Kaçak Silah Operasyonu

Düzce'de kaçak silah ve mühimmat operasyonu

DÜZCE - Düzce'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak silah ve mühimmat operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarati çalışmaları çerçevesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgileri üzerine Ardıçdibi köyünde R.Ö. ve Z.Ç. ile Yongalık köyünde M.Ç. isimli şahıslara baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda M.Ç. isimli şahsın evinde herhangi bir suç unsuru bulunmazken, Z.Ç.'nin evinde 2'şer adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği 1 adet tabanca şarjörü ve 2 adet 9mm tabanca fişeği ele geçirildi. Ardıçdibi köyünde R.Ö.'nün evinde yapılan aramada ise 8 ruhsatsız tabanca, 784 adet çeşitli ebatlarda tabanca fişeği, 41 tabanca şarjörü, 3 tabanca susturucusu, 2 tabanca namlusu, 1 ruhsatsız AB tüfeği, 30 av tüfeği fişeği, 221 adet çeşitli ebatlarda uzun namluluk silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.