Düzce'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları - Son Dakika
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Düzce'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları

Düzce\'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları

Düzce'de yapılan operasyonlarda pek çok kaçak ürün ele geçirildi, 33 kişi tutuklandı.

03.01.2025 09:15
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de suçların azalması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün, makaron, akaryakıt, içki ve cep telefonu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 2024 yılı içinde 222 olaya müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda 294 şüpheli şahsa işlem yapılırken 33 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda ise 871 bin 785 adet makaron, bin 160 litre içki, 20 bin 179 litre akaryakıt, bin 622 kilo tütün, 372 adet elektronik sigara ve 92 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Yetkililer 2025 yılında da çalışmaların artarak devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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