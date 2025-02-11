Düzce'de metruk ev yangında küle döndü

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Alev topuna dönen 2 katlı ev küle döndü

DÜZCE - Düzce'de metruk iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, Yığılca ilçesine bağlı Hocatman Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre köy içerisinde bulunan ve kullanılmayan iki katlı evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa süre içerisinde tüm binayı sardığı yangını görenler durumu Yığılca Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler alev topuna dönen iki katlı yapıdaki yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü. İki katlı yapı tamamen kullanılamaz hale gelirken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.