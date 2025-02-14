Düzce'de Nalbur Dükkanında Yangın

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Düzce'de nalbur dükkanında korkutan yangın

DÜZCE - Düzce'de nalbur dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Gölormanı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Vedat Koç'a ait nalbur dükkanında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Dükkanın üst katlarında bulunan evlere yangının sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun mücadele verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, dükkanda maddi hasar oluştu. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.