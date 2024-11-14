Düzce'de Nitelikli Yağma Operasyonu - Son Dakika
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Düzce'de Nitelikli Yağma Operasyonu

Düzce\'de Nitelikli Yağma Operasyonu

Düzce'de 7 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Olayda bıçakla yaralama ve kaçak alkol ele geçirildi.

14.11.2024 23:43
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de "nitelikli yağma, kasten yaralama" olayından gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi'nde bir iş yerine gelen 2 şahıs kendilerini O.T.'nin gönderdiğini ve 100 bin TL para istediğini söylemelerinin ardından iş yeri sahibi parayı vermeyeceğini söyleyerek şahısları gönderdi. Bunun üzerine 26 ayrı suç kaydı bulunan O.T.(39) ile birlikte 7 şüpheli, iş yerine gelerek mekan sahibi A.Ç. ile tartıştı. Yaşanan tartışmada bir kişi pala tabir edilen bıçak ile iş yeri sahibinin arkadaşı Ö.İ.'yi sırtından yaralarken, iş yeri sahibini de darp edildi.

Olay üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Polisleri tarafından 7 adrese yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 571 şişe muhtelif marka ve miktarlarda bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Nitelikli yağma, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah bulundurmak ve kaçakçılık suçundan 7 kişi emniyette sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan M.B., O.T., B.C.G., A.A. ve F.Y. tutuklanırken, T.Ö. ve N.Ö. hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve konutunu terk etmeme şartıyla adli kontrol tedbir kararı verildiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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