Düzce\'de Ormanların Korunması İçin Denetimler Yapıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işletme şeflikleri tarafından ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması kapsamında, kaçak emval nakliyatının önüne geçmek amacıyla "Mobil Koruma Kontrol" noktaları ve geçici koruma noktalarında denetimler yapıldı.

Akçakoca ilçesi Altınçay Köyü ve Akkaya Kantar mobil kontrol noktalarında yapılan denetimlerde, İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman emvali yüklü kamyonlar durduruldu. Orman ve köy yollarından ana arterlere bağlanan noktalarda yapılan denetim uygulamasında orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası ve nakliyeleri denetlendi.

Benzer uygulama Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünün diğer işletme şeflikleri tarafından da farklı noktalarda gerçekleştirildi. Önleme ve arama uygulamalarına rutin bir şekilde devam edileceği bildirilirken, yetkililer tarafından "Ormanlarımızı korumak geleceği korumaktır. Gelecek kuşakların emaneti olan ormanlarımız için 7 gün 24 saat nöbetteyiz" denildi. - DÜZCE