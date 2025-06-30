Düzce'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Düzce'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

30.06.2025 15:15
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Düzce'de orman yangını riskine karşı, 1 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihlerinde ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Düzce'de ormanlık alanlara girişler 1 Temmuz 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler çerçevesinde; ülke genelinde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak orman yangını riskinin yükselebileceği değerlendirildiğinden, Düzce'de çıkabilecek orman yangınlarının önlenebilmesi için bir dizi tedbir alındı.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada il sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara, yetkili yada orman idaresi tarafından zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışında yapılacak girişler 1 Temmuz - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandığı bildirildi.

Alınan kararlar ise şöyle duyurdu: "Yer ateşi yakılmamak kaydıyla ekli listede belirtilen orman parkı alanlarında 10.00-19.00 saatleri arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabilecektir. Orman Parkları, Milli Parklar ve Tabiat Parklarında ilgili idarenin belirlediği şekilde piknik yapılabilecektir. Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin yönetiminde, ekli listede belirtilen yerler dışındaki ormanlık alanlarda piknik ateşi, çoban ateşi, avcı ateşi gibi ateşin yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü gibi materyaller kullanılarak ateşli piknik yapılması yasaktır. Bu yerlerde ilgili idarenin uygun görmesi halinde ateşsiz piknik faaliyetleri yapılabilecektir.

Ayrıca; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Bilgi Sistemi (AVBİS) avlak avlanma izin belgesi alan avcılar ile av turizmi kapsamında bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar yasaklamadan muaf tutulacaktır. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddeleri kapsamında kalan köylerimiz başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerimizde anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü gibi yakılması ile çoban ve avcı ateşi yakılması yasaktır. Kamping işletmeleri haricinde orman içerisinde ve bitişiğinde kamp yapılması, çadır kurulması ve karavanla konaklama yapılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılması yasaktır. Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacaktır."

Düzce'de piknik için girişe izin verilen alanlar ise şöyle sıralandı: "Cumayeri Avlayan Köyü, Kaynaşlı Bıçkıyanı Köyü, Çilimli Millet Bahçesi, Kaynaşlı Gırgın çayırı, Gümüşova, Düzce Merkez Üçköprü, Düzce Merkez Tatlıdere, Gölyaka Kaledibi Çınar, Gölyaka Bakacak, Akçakoca Darıdere 1. Devlet Ormanı, Yığılca Harmantepe, Yığılca Saklıkent Şelalesi. Tabiat Parkı alanları: Gölyaka Aydınpınar Şelalesi, Gölyaka Güzeldere Şelalesi, Düzce Merkez Korugöl, Düzce Merkez Samandere Şelalesi." - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika

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