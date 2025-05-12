Park halindeki otomobil alev alev yandı

DÜZCE - Düzce'de park halindeki otomobil alev alev yandı.

Yangın, Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mansur Bayram Caddesi'nde bulunan bir otoparka park edilen arabanın alt kısmından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler otomobildeki yangına müdahalede bulundu. Alevlerin aracın tamamına ulaşmasını engelleyen ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.