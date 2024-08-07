Düzce'de 'patpat' kaza: 9 kişi yaralandı

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Düzce'de 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Konuralp Nasırlı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.D. idaresindeki patpat olarak adlandırılan tarım aracı köy içerisinde devrildi. Kazada sürücü H.D. (65) ile kasada bulunan Z.K. (13), İ.S. (18), S.S. (18), Z.F. (16), Z.F. (44), B.S. (14), İ.H.T. (14) ve A.K. (17) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE