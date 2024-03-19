Düzce\'de Ramazan Ayında Kural Tanımayan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı

Düzce'de polis ekipleri Ramazan ayında da kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, denetlenen 8 bin 96 araçtan bin 417'sine cezai işlem uygulandı.
Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında da denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Ramazan'ın başladığı 11 Mart'tan itibaren yapılan trafik denetimlerinde 94 okul servisi, 281 motosiklet ve 7 bin 721 araç olmak üzere toplam 8 bin 96 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kural tanımayan bin 417 araç ve sürücüye toplamda 671 bin 159 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan kontrollerde 16 bin 587 kişi sorgulanırken, 30 aranan şahıs gözaltına alındı. Uygulamalarda 110 araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE
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Düzce'de polis ekipleri Ramazan ayında da kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, denetlenen 8 bin 96 araçtan bin 417'sine cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde toplamda 671 bin 159 lira cezai işlem uygulanırken, 16 bin 587 kişi sorgulandı ve 30 aranan şahıs gözaltına alındı. Ayrıca 110 araç trafikten men edildi.
Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerine katılan Münevver Adan, seçim ofisi olarak kullandığı yerin önüne kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Adan, saldırıların tekrarlanmasından endişe duyuyor ve can güvenliğinden endişe ettiğini belirtiyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinde aday olan Münevver Adan, seçim ofisi olarak kullandığı yerde kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Adan, saldırıların tekrarlanmasından endişe ediyor ve can güvenliğinden endişe duyuyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 8 gram esrar ve 5 gram metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıkan bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp aşağı düştü. Ağır yaralanan genç, cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç hakkında inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıkan bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayarak aşağı düştü. Olay anı cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit aileleri ve Gaziler ile iftarda bir araya geldi. Edirne Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve Gazilerin katılımıyla iftar programı düzenlendi. İftar öncesi masaları dolaşan Edirne Valisi Yunus Sezer ve Eşi Canan Sezer, şehit aileleri ve Gazilerin hatırlarını sordu.
Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavga, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Fenerbahçe'de geçmişte forma giyen Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, maç sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Korkmaz, ''Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil'' dedi.
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