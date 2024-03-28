Düzce\'de Trafik Denetimlerinde 12 Bin 321 Araça Cezai İşlem Uygulandı

Düzce'de güvenlik güçlerince yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 321 aracın bin 539'una çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.
Düzce'de huzur uygulamaları Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince denetimler devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde emniyet ve jandarma birimlerince, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla icra edilen faaliyetlerde 329'u motosiklet, 112 okul servisi olmak üzere toplam 12 bin 321 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 122 araç trafikten men edilirken, 2 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli maddelerden bin 539'una çeşitli maddelerden 217 bin 103 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE
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Adana'da 7 farklı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Seyhan polisi tarafından yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesinde şüphelendikleri Hüseyin Güneş'i durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda, Güneş'in 7 suçtan toplamda 21 yıl 8 ay 27 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.
İzmir'de polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 26 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun bilgilerini sosyal medya hesabında paylaştı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde 7 farklı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hüseyin Güneş, Seyhan polisi tarafından yakalandı. Güneş'in, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi suçlardan toplamda 21 yıl 8 ay 27 gün cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Güneş, kapalı cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu. Bebek, emzirilmek istendiği sırada hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 2 milyona yakın kaçak makaron ele geçirildi. Bir tırda yapılan aramada 1 milyon bandrolsüz makaron ve 1300 litre etil alkol bulunurken, ayrı bir iş yerinde ise 102 bin 500 bandrolsüz kaçak makaron, sigara sarma makinesi, kıyılmış tütün, kompresör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda tır sürücüsü gözaltına alınırken, iş yeri sahipleri hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işleyen bir şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve kubar esrar ele geçirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 36 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda 75 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Tutuklanan 13 şahıs cezaevine gönderildi.
Mersin'de Akdeniz ilçesinde örgütlü olarak silah satışı yaptıkları tespit edilen 4 kişi, jandarma tarafından takibe alındı. Yapılan operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, dürbün, bıçak, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 321 aracın bin 539'una çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 122 araç trafikten men edilirken, 2 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Toplamda 217 bin 103 lira cezai işlem uygulandı.
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Van ve Artvin illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılara büyük darbe indirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde, elektronik sigara tütünü, kaçak cep telefonu ve diğer muhtelif eşyalar ele geçirildi. Toplamda 142 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılık girişimi engellendi.
İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 26 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun bilgilerini sosyal medya hesabından duyurdu.
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