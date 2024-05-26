Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

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Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalanan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği belirlenen E.A.'nın üzerinde ve aracında yapılan aramada 896 adet sentetik ecza ve 25 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE