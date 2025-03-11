Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

21 suç kaydı bulunan G.Y., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Üzerinde uyuşturucu bulundu.

11.03.2025 20:00
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu sattığı belirlenen ve 21 suç kaydı bulunan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları bütün hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede uyuşturucu sattığı ve gençleri zehirlediği belirlenen G.Y. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede teknik ve projeli çalışma yapan ekipler, G.Y.'yi suçüstü yakaladı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda 21 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şahsın evinde yapılan aramada esrar maddesi, sentetik kannabinoid maddesi, ile uyuşturucu kullanımında kullanılan cam pipo ele geçirildi.

G.Y. çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Ayrıca operasyon kapsamında yapılan çalışmada şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika

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