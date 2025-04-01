Düzce'de Yangın: İki İşletme Küle Döndü - Son Dakika
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Düzce'de Yangın: İki İşletme Küle Döndü

Düzce'deki eski sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın, hızlı bir şekilde komşu iş yerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak her iki işletmenin çatısı büyük ölçüde zarar gördü.

01.04.2025 20:10
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Alev topuna dönen işletme güçlükle söndürüldü

İşletmede çıkan yangın yakınında bulunan iş yerine sıçradı

DÜZCE - Düzce'de eski sanayi sitesindeki bir işletmede çıkan yangın, yakınında bulunan iş yerine sıçradı. Yangın itfaiye tarafından güçlükle söndürülürken, iki işletmenin çatısı da küle döndü.

Eski Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Fatih Çelik'e ait işletmede belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alev topuna dönen dükkan için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin çatı katını sardığı işletmedeki yangın, arkada bulunan traktör işletmesinin çatısına da sıçradı. Alev alev yanan dükkandaki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. İki işletmede de maddi hasar oluştu.

Öte yandan söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Yangın: İki İşletme Küle Döndü - Son Dakika

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