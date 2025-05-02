Düzce\'de Yangın Tüpleri ile Müdahale

DÜZCE(İHA) – Düzce'de motor kısmından alev alan otomobile çevredeki esnaf yangın tüpü ile müdahale etti.

Yangın, öğlen saatlerinde Çay Mahallesi Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre U.A. idaresindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün yolun kenarına çektiği araca çevredeki esnaf yangın tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülürken ihbarla gelen itfaiye ekipleri aracı kontrol edip bölgeden ayrıldı. Yangında maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE