Düzce\'de yapılan denetimlerde 7\'si kuru sıkı 15 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 7'si kuru sıkı 15 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması amacıyla denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içinde yapılan uygulamada 8 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 78 fişek ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Yetkililer; huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE