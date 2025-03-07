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Ece Gürel Hayatını Kaybetti

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in cenazesi Adli Tıp'ta.

07.03.2025 07:21
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Hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

Kayıp olarak aranan mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunmuştu... Hastanede yaşamını yitirdi

İSTANBUL - İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gürel'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel kendisini bulmak için başlatılan kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde bulunabilmişti. Gürel, kaybolan eşyalarının 2 kilometre ilerisinde bulunmuştu. Ormanlık alanda 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından aranan, Gürel saat 01.15'te sarp ormanlık alanda uyur halde bulunmuştu. Uyandırılan ve bilinci açık şekilde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ece Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi. Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu ancak doktorların müdahalesinin ardından tekrar hayata döndürüldü ve entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in bu gecenin ilerleyen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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