Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek - Son Dakika
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Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 3 gün sonra ulaşılan mimar Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetleri incelemek için ekipler hastaneye geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, kıyafetleri emniyete götürdü.

06.03.2025 17:28
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Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulunmuştu. Gürel'in üzerindeki kıyafetler, incelenmek üzere emniyete götürülürken, Güreli'n vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

ECE GÜREL'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulunmuştu. Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenilmişti. Hafif yaralı olarak bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak'ta bulunan Acıbadem hastanesine kaldırıldı.

Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

KIYAFETLERİ EMNİYETTE İNCELENECEK

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gürel'in üzerindeki kıyafetleri incelemek için Kağıthane Olay Yeri İnceleme ekipleri hastaneye geldi. Polis ekipleri kıyafetleri incelemek üzere emniyete götürdü. Öte yandan, Ece Gürel'in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürüldüğü öğrenilmişti. Yoğun bakım servisinden tedavisi devam eden Gürel'in vücudunda darp izine rastlanılmadığı bilgisine ulaşıldı.

Ece Gürel\'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mahşerin atlısı:
    evet 2 aylık yeni narin gündemi ülkeye hayırlı olsun klasik Bangladeş ekonomisi hukuğu adaleti sağlık sistemi eğitimi siyaseti MEDYASI hatta vatandaşı bildiğin BANGLADEŞ gerçi papua yeni Gine’ye de uyumluyuz 23 16 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    gündem degistirmede üstlerine yok 6 5 Yanıtla
  • Cemre Güneş:
    Bu işte başka bir iş var dondurucu soğukta 4 gün aç Susuz ve montu çantası başka bölgede ben inanmıyorum 0 0 Yanıtla
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