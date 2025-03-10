Ece Gürel'in Son Mesajı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Ece Gürel'in Son Mesajı Ortaya Çıktı

Ece Gürel, kaybolduğu günde 'Kayboldum, ruhum geride kaldı' mesajı attı. Arkadaşından destek alındı.

10.03.2025 18:00
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Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

"'Kayboldum, ruhum geride kaldı' şeklinde mesaj attı"

İSTANBUL - İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in son konuştuğu arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. Özge A.Ö. ifadesinde, " 'Kayboldum, ruhum geride kaldı' şeklinde mesaj attı. Ben ilk başta fiziksel bir kaybolmadan ziyade, meditasyon yapıyor, ruhunu dinlendiriyor gibi anladım fakat sonradan arkadaşlarından ve haberlerden fiziksel olarak kaybolduğunu anladım ve bunun için de Türkiye'ye geri döndüm" ifadelerini kullandı.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Gürel ile son kez konuştuğu kişi olarak bilinen arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı.

"Hukuk bürosunda 10 yıldır çalışıyordu"

Özge A.Ö., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde, "İngiltere Londra'da yaşamaktayım. Çok yakından arkadaşım olan Ece Gürel'in kaybolmasından dolayı Türkiye'ye geldim. Ece, benim ilkokuldan beri arkadaşım, kendisiyle 8 yaşından beri tanışıyorum, çok yakın arkadaşım. Gürel, 4. Levent'te bir hukuk bürosunda sekreterlik yapmaktaydı. Ece'nin asıl işi peyzaj mimarlığıydı fakat alanında iş bulamadığı için 10 yıldır hukuk bürosunda çalışıyordu. Ece'nin başka bildiğim bir hattı yok, varsa da ben bilmiyorum. Ece ve eşinin Gültepe Mahallesi'nde yaşadığını biliyorum ama evine hiç gitmedim. Ece'nin eşi Sezer Gürel ile birkaç kez aynı ortamda bulunduk. Fakat kendisini fazla tanıma fırsatım olmadı. Ece ile Sezer 2017 yılında evlendiler, onun öncesinde 5 yıldır tanışıyorlardı" dedi.

"'Kayboldum, ruhum geride kaldı' şeklinde mesaj attı"

İfadesinin devamında Gürel ile en son 8 ay önce görüştüğünü belirten Özge A.Ö., "Ece ile en son 8 ay önce yüz yüze görüştük fakat telefonda sık sık görüşürüz. En son Ece kaybolduğu gün yazışarak görüştük. Hatta bana Instagram üzerinden Türkiye saatiyle saat 12.16 sıralarında yoldayken Atatürk Ormanı'na gideceğini yazmış ve bende uyanınca 'günaydın' dedim. Sonrasında bana tek tek gittiği yolları ayrıntılı bir şekilde fotoğraf atıp, anlatmaya başladı. Eski günlerdeki anılarından bahsetti. Normalde böyle yazmazdı, bu durum garibime gitti ancak ben de kendisiyle yazışıp, cevap vermeye devam ettim. Bu mesajlaşma 2 saat kadar sürdü ve son olarak 14.30'da 'kayboldum, ruhum geride kaldı' şeklinde mesaj attı. Ben ilk başta fiziksel bir kaybolmadan ziyade, meditasyon yapıyor, ruhunu dinlendiriyor gibi anladım fakat sonradan arkadaşlarından ve haberlerden fiziksel olarak kaybolduğunu anladım ve bunun için de Türkiye'ye geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel'in Son Mesajı Ortaya Çıktı - Son Dakika

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