Eceabat'ta orman yangını
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangın saat 10.00 sıralarında Eceabat ilçesi yakınlarında başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Öte yandan Çanakkale Savaşları'non yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.
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