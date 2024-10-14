Eczaneye Hırsızlık: Cezaevi Firarisi Yakalandı - Son Dakika
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Eczaneye Hırsızlık: Cezaevi Firarisi Yakalandı

Eczaneye Hırsızlık: Cezaevi Firarisi Yakalandı

Antalya'da bir eczaneden ilaç ve para çalan cezaevi firarisi hırsız yakalandı ve tutuklandı.

14.10.2024 13:05
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Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir eczaneye girip, kasadaki paralar ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçları çalan hırsız yakalandı. Daha önce 7 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen hırsız, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Serik ilçesi Kökez Mahallesi'ndeki bir eczanede yaşandı. Eczanenin arka odasında bulunan pencereden giren hırsız, satışı kontrole tabi ilaçların bulunduğu kasa ile kilitli çekmece içerisindeki bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Eczane sahibi sabah geldiğinde olayı fark ederek güvenlik kamerasından izleyip durumu polis ekiplerine haber verdi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde hırsızın ilaçları ve çekmecedeki paraları bir çantaya doldurduğu anlar yer aldı.

Olay sonrası polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelinin İ. B. olduğunu tespit edip yakaladı. "Hırsızlık" suçundan 7 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve Elmalı Cezaevinden firar ettiği anlaşılan şahsın üst aramasında ise uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ. B., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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