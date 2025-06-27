Eczaneye Yumurtalı Saldırı - Son Dakika
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Eczaneye Yumurtalı Saldırı

Eczaneye Yumurtalı Saldırı
27.06.2025 14:26
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İzmir'de bir müşteri, eczacıya yumurta fırlatarak saldırdı. Eczacı şikayetçi oldu.

İzmir'in Konak ilçesinde bir eczaneye giren müşteri, yanında getirdiği yumurtaları eczacıya fırlattı. Yumurta yağmuruna tutulan eczacı, neye uğradığını şaşırırken o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Konak ilçesinde bir eczanede yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Eczacı Mustafa Deniz (41), iş yerinde çalıştığı sırada bir müşteri tansiyon ilacı istedi. Ancak Deniz, istenen ilacın aslında mide ilacı olduğunu söyleyerek raftan doğru ürünü vermek için arkasını döndü. Bu sırada eczacının arkasını dönmesini fırsat bilen saldırgan, yanında getirdiği yumurtaları poşetten çıkartarak eczacıya art arda fırlatmaya başladı. Kafasına isabet eden yumurtayla neye uğradığını şaşıran Deniz, saldırgana doğru döndüğünde saldırı devam ederken o esnada dükkan içerisinde bulunan müşteriler duruma müdahale etti. Ancak zanlı eczaneden çıkıp koşarak kayıplara karıştı. Olayın şokunu kısa sürede atlatan 41 yaşındaki vatandaş, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Eczacı Mustafa Deniz olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yumurtalı saldırı kamerada

Öte yandan, olay anı ise eczanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, eczaneye giren saldırganın eczacı Mustafa Deniz'den ilaç istediği görülüyor. Ardından elindeki yumurtaları Deniz'e fırlatan saldırgan, hızla dışarı çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Yaşadığı saldırı anlarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Mustafa Deniz, "Dükkanımıza gündüz saatlerinde gelen bir şahıs, bizden bir ilaç ismi sordu. Böyle bir ilacın olmadığını söyledim, ardından 'Ne tür ilaçlar var?' diye sordu. Ben raflara yöneldiğim anda saldırıya uğradım. Yumurta fırlatıldı ve kafama isabet etti. Yumurta bildiğiniz tutkal gibiydi, suratımıza geldiğinde taş gibi hissettirdi. Kafamda ödem oluştu, ilaçlarımız yumurtadan dolayı birbirine yapıştı ve raflarımız büyük zarar gördü. Şahıs daha sonra panikle kaçtı. O sırada kapıda müşteriler vardı, onlar da bağırış çağırış içinde ne olduğunu anlamaya çalıştı. Olay sırasında hem maddi hem manevi zarar yaşadık. Hemen kolluk kuvvetlerine şikayette bulunduk" dedi.

Saldırgan yakalanmadı

Saldırının kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini belirten Deniz, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Saldırganı tanımıyoruz, neden böyle bir şey yaptığını da bilmiyoruz ancak bir an önce yakalanmasını talep ediyoruz. Bu olayı gündüz yaşamamıza rağmen bu kadar tehlikeli bir durum ortaya çıktıysa, gece nöbetlerinde başımıza neler gelebileceğini düşünmek istemiyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak gece de nöbet tutuyoruz ve o saatlerde can güvenliğimizin hiç olmadığını hissediyoruz. Bu saldırı yumurtayla sınırlı kalmamış olabilirdi; daha ciddi, daha tehlikeli bir durumla karşılaşabilirdik. Böyle olayların bir daha yaşanmaması için yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını, sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde kolluk kuvvetlerinden güzel haberler bekliyoruz; bu sadece bizim için değil, tüm sağlık çalışanları için moral verici bir gelişme olacaktır."

Eczanenin yan tarafında bulunan kuaförün sahibi Emrullah Yılmaz ise, "O anda ortam gerçekten çok kötüydü. Komşumuza yumurtalı bir saldırı oldu. Gürültü üzerine olay yerine geldik. Komşumuz bizden yardım istedi, ancak zanlı o sırada kaçtı. Ne yazık ki toplumda psikolojik sorunları olan birçok insan var. Bu durum, bizim gibi sağlıklı bireylerin yaşam alanlarını daraltıyor" diye ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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