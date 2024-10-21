Edine Hamzabeyli sınır kapısında yapılan operasyonlarda 177 kilogram esrar ve 11 kilogram kokain ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce, Kapıkule Gümrük Sahası ve Hamzabeyli Gümrük sahasında yürütülen çalışmalar neticesinde 177 kilo 828 gram esrar, 11 kilo 122 gram kokain yakalandı.
Operasyonlarda ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de 177 kg esrar, 11 kg kokain ele geçirildi - Son Dakika
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