Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Yunanistan\'a geçmeye çalışan 21 düzensiz kaçak göçmeni yakaladı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Meriç ilçesinde yasadışı yolarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'nin Meriç İlçesinde jandarma ekipleri tarafından devam eden faaliyetlerde 21 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE