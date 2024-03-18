Edirne\'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni

Edirne'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen tören, çelenklerin sunumu ile başladı. Törende saygı atışı yapıldı ve Vali Sezer şehitlik defterini imzaladı. Program, Kur'an okuması ve dua ile sona erdi.