Edirne\'de Anız Yangınında Vatandaşlar ve İtfaiye Ekipleri Yoğun Çaba Sarf Etti

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Edirne'de çıkan anız yangınında alevlerin benzin istasyonuna ve köye sıçramaması için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yangın benzin istasyonuna ve köye sıçramasına ramak kala kontrol altına alındı.

Edirne'nin Yenikadın Köyünde bir tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana ve diğer tarlalara sıçradı. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan alevler, benzin istasyonuna ve köye yaklaştı. Büyük risk alan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçerek yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri araçlarla yangına müdahale ederken, vatandaşlar da ağaç dallarıyla alevleri söndürmek için uzun uğraşlar verdi. Alevlerin benzin istasyonuna ve köye sıçramasına ramak kala, yangın kontrol altına alındı. Tarım arazilerinin ve ağaçlık alanların zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE