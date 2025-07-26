Edirne\'de Araç Yangını: Sürücü Kurtuldu

Edirne'de seyir halindeki bir otomobilin motor kısmının bir anda alev alması sonucu sürücü canını zor kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ç.S. idaresindeki 39 LB 673 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere dönüşen yangını fark eden sürücü aracı yol ortasında bırakarak kendini dışarı attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Otomobilde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE