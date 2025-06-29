Edirne\'de Buğday Tarlasında Yangın

Edirne'de buğday ekili arazilerde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Süloğlu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede çok sayıda buğday ekili arazi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. - EDİRNE
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