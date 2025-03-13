Edirne'de Çekirdek Yerken Hırsızlık - Son Dakika
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Edirne'de Çekirdek Yerken Hırsızlık

Edirne'de bir hırsız, çekirdek yiyerek ve oturarak telefon çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı.

13.03.2025 19:15
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Edirne'de ilginç hırsızlık kamerada: Çekirdek yiyerek, oturarak, gezinerek düşe kalka hırsızlık yaptı

EDİRNE - Edirne'de kimi zaman çekirdek yiyerek kimi zaman da oturarak, dinlene dinlene iletişim mağazasının camını kırarak telefon ve tabletleri çalan hırsızın rahat tavırları pes dedirtirken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne merkez Saraçlar Caddesi'nde bulunan bir iletişim mağazasında akıllara durgun veren hırsızlık yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı, mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık için mağazanın önüne gelen şüphelinin rahat tavırları ise pes dedirtti.

Mağazaya girmek için iki kez kapıyı tekmeleyen şüpheli başarılı olamayınca dakikalarca oturup ne yapacağını düşündü. Ardından mağazanın önünde tur atmaya başlayan şüphelinin kimi zaman çekirdek yemesi yok artık dedirtti. Daha sonra bulduğu taşla mağazanın camını kıran hırsız, ellerini kesmesine rağmen cep telefonlarını ve tabletleri çalmak için adeta zamanla yarıştı. Vitrinden çaldığı ürünleri montunun cebine dolduran şüpheli, hızlıca olay yerinden kaçtı.

Camların kırık olduğunu görenlerin haber vermesi üzerine mağazaya gelen işletme sahibi Arif Saraç, büyük bir şok yaşadığını söyledi. Saraç, hırsızın yakalanmasının tek teselli olacağını ifade etti.

Ayrıca, polis ekiplerinin olay yerine gelen inceleme yaptığı ve kandan örnek alarak şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Çekirdek Yerken Hırsızlık - Son Dakika

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