Edirne\'de Çiftlik Yangını

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Edirne'de bir çiftlikte meydana gelen yangında çok sayıda tavuk ve arı telef oldu.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde İbrahim Ö.'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında çok sayıda tavuk ve arı telef oldu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - EDİRNE