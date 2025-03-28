Edirne'de İki Ev Yandı - Son Dakika
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Edirne'de İki Ev Yandı

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Edirne'de çıkan yangında iki müstakil ev kullanılamaz hale geldi, mahalleli panik yaşadı.

28.03.2025 02:34
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Edirne'de 2 müstakil ev alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı

EDİRNE - Edirne'de alevlerin sardığı 2 müstakil ev kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangında dumanlar adeta gökyüzünü kapladı.

Yangın, Edirne Mithatpaşa Mahallesi Yıldırım 1. Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir müstakil eve daha sıçradı. Yangın dolayısıyla mahalleli büyük korku yaşayarak, sokağa döküldü. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan iki müstakil ev itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kimsenin içinde olmadığı iki müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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