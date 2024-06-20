Edirne'de jandarma ekipleri tekstil fabrikasında çalışan kadınlarla buluştu - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ekipleri tekstil fabrikasında çalışan kadınlarla buluştu

Edirne'nin İpsala ilçesinde aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yapan jandarma ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlarla bir araya geldi. Jandarma ekipleri, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Kapsamında Bilgilendirme ve KADES Uygulamasının Tanıtımı bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

20.06.2024 13:08
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Edirne'nin İpsala ilçesinde aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yapan jandarma ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Kapsamında Bilgilendirme ve KADES Uygulamasının Tanıtımı bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Edirne'nin İpsala ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan kadın vatandaşlara, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında broşür dağıtımı, Aile İçi Şiddetin Önlenmesine dair bilinçlendirme ile KADES mobil uygulamasının amaçları ve kullanımı doğrultusunda eğitim ve tanıtım faaliyeti icra edildi.

Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan jandarma ekipleri, uygulamanın amacı ve kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Ekipler, eğitim sonunda bilgilendirici broşür de dağıttı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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