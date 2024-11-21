Edirne\'de Kaçak Cep Telefonu Yakalandı

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Edirne Kapıkule'de jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerince bir tırda yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 79 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ele geçirildi.

Aracın üst tepe kupasına gizledi

Kapıkule gümrük kapısı bölgesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat unsurları ile birlikte müşterek yapılan arama sonucunda tırın kupa bölgesine gizlenmiş vaziyette, 79 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ve cep telefonu kılıfı ele geçirilerek el konuldu. Olay ile ilgili Edirne Cumhuriyet Savcılığının talimatları ile şahıs gözaltına alınarak hakkında adli tahkikat başlatıldı. - EDİRNE