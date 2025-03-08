Edirne'de Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

EDİRNE - Edirne'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edirne'nin Sazlıdere Köyü'nde bulunan hafriyat döküm sahasında sürücü S.A.'nın kullandığı 59 AFC 700 plakalı kamyon devrildi.

Kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.