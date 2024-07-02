Edirne'de kaybolan buzağı dron ile bulundu - Son Dakika
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Edirne'de kaybolan buzağı dron ile bulundu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde kaybolan bir büyükbaş hayvanı dron kullanarak buldu. Hayvan, sahibine teslim edildi.

02.07.2024 22:04
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Edirne'de kaybolan buzağı dron ile bulundu

EDİRNE - Edirne'de jandarma ekipleri kaybolan buzağını dron ile tespit ederek, sahibine teslim etti.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi Dedektifleri tarafından Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde M.A. isimli vatandaşın 1 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğunu ihbarı üzerine yapılan drone destekli arazi arama tarama çalışmaları sonucunda arazide başıboş şekilde dolaşan büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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