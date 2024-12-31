Edirne\'de Kum Midyesi Operasyonu

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Edirne'de 2024 yılı içerisinde ekonomik değere sahip kum midyesini kaçak yollardan çıkarmaya çalışırken yakalanan 29 araçtan 6'sı kamuya kazandırılırken, 46 kişiye de toplam 11 milyon 991 bin 932 lira idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri tarafından, 2024 yılında '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 25'inci maddesi gereğince yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçak kum midyesi çıkarmaya çalışırken yakalanan 46 kişiye toplam 11 milyon 991 bin 932 lira idari para cezası kesildi. El konulan 29 araçtan 6'sının tescil işlemlerinin ardından kamuya kazandırıldığı bildirildi. - EDİRNE