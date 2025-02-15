Edirne'de Limon Yüklü Tır Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Limon Yüklü Tır Yangını

Edirne\'de Limon Yüklü Tır Yangını

Edirne'de limon yüklü tırda çıkan yangında dorsesi kullanılamaz hale geldi. İtfaiye müdahale etti.

15.02.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de limon yüklü tırın alev alması sonucu meydana gelen yangında limonata yüklü tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Olay, Edirne otoyol 1. kilometresi kuzey şeridi Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Archıl Gobadze idaresindeki UF001IT Gürcistan plakalı tırın dorsesi alev almaya başladı. Sürücü Gobadze, hemen çekici tırı dorseden ayırarak alevler sıçramadan uzaklaştırdı. Yol kenarına tırını çeken sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla limonata yüklü dorsede çıkan yangın söndürüldü.

Yangın sonucu tırın dorsesi ve limonata yükü kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Ulaşım, edirne, Yaşam, Tarım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Limon Yüklü Tır Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
14:37 Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
14:26 Zamlı elektrik tarifesinin detayları belli oldu Zamlı elektrik tarifesinin detayları belli oldu
14:18 Çin’den teknolojide dengeleri değiştirecek hamle Çin'den teknolojide dengeleri değiştirecek hamle
14:18 Ozan Güven’in darp davasında hapis talebi Ozan Güven'in darp davasında hapis talebi
14:18 Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İmamoğlu’na siyasi yasak gelir mi’’ sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
14:00 Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:00:10. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Limon Yüklü Tır Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.