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Edirne'de park halindeki araca çarpan otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de park halindeki araca çarpan otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı

Edirne'de park halindeki bir araca çarpan bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. E.Ç. idaresindeki otomobil, park halindeki araca çarparak devrildi. Sürücü alkollü olduğu belirlendi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne\'de park halindeki araca çarpan otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı
27.12.2023 - 23:05,
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Edirne'de park halindeki bir araca çarpan bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Eski İstanbul Caddesi'nde seyreden E.Ç. idaresindeki 34 DAF 778 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarparak devrildi. Aracın devrildiğini gören vatandaşlar yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen araç vatandaşların desteğiyle çekiciye yüklendi.

Öte yandan, sürücünün 2,03 promil alkollü olduğu belirlenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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İstanbul Caddesi, Edirne, Güvenlik, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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