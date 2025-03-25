Edirne'de Sınır Kapısında Para Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de Sınır Kapısında Para Ele Geçirildi

Edirne\'de Sınır Kapısında Para Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gizli bölmelere yerleştirilen 10 milyon TL değerinde para bulundu.

25.03.2025 13:58
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Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısına gelmekte olan 3 tırın gizli bölmelerine yerleştirilen yaklaşık 10 milyon TL değerindeki euro ve sterlin beyan edilmeyince komşuya kaldı.

Kaptan Andreevo Sınır kapısındaki gümrük memurları, beyan edilmeyen 229 bin 980 avro ve 20 bin sterlini, ülkeyi terk eden üç ayrı tırda yapılan incelemelerde ele geçirildi.

Isıtma borularının içerisine koydu

İlk olayda Türk vatandaşı olan şoför, Hollanda'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşınan eşyalara ait düzenli belgeleri ibraz etti. Araç, detaylı bir gümrük muayenesinden geçirildi ve bu muayene sırasında sürücü kabininde üç yerde - buzdolabında, gösterge panelindeki ısıtma sisteminin havalandırma kanalında - 50, 20, 10 ve 5 avroluk banknotlar içeren poşetlere sarılı paketler bulundu. Bulunan paranın miktarı 159 bin 980 Euro.

Perde arasına gizledi

Hollanda'dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Irak'a yük taşıyan bir başka tırda da beyan edilmemiş para bulundu. Gümrük görevlileri, kontrol işlemleri sırasında şoför mahallinin camının perdesine sarılı halde euro banknotlarıyla dolu bir karton çanta buldu. Para miktarının 70 bin euro olduğu belirtildi.

Buzdolabına sakladı

Son yakalamada ise 20 bin sterlin para ele geçirildi. İngiltere'den Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkan bir tırın kontrol noktasına gelmesiyle kapsamlı bir gümrük denetimi gerçekleştirildi. Paranın, sürücü kabininde bulunan buzdolabının çekmecesindeki doğal boşluğa yerleştirilmiş altı paket halinde bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük müfettişleri tarafından başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Sınır Kapısında Para Ele Geçirildi - Son Dakika

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